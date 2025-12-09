David Corenswet glaubte nicht, dass er die Rolle als Superman bekommen würde, da er nicht cool genug ist

HQ

Es ist sicherlich keine leichte Aufgabe, die Stiefel geliebter Vorgänger wie Christopher Reeve und Henry Cavill zu füllen, aber der allgemeine Konsens scheint zu sein, dass David Corenswets Darstellung als Superman im gleichnamigen Film wirklich gut war. Besonderes Lob erhielt er für seine Chemie mit Lois Lane, brillant gespielt von Rachel Brosnahan.

Aber die Tatsache, dass er überhaupt die Chance bekäme, Superman zu spielen, war für ihn alles andere als offensichtlich. In einem Interview mit Variety berichtet Corenswet, wie er die Rolle erhielt, wobei sein Agent den Anruf entgegennahm:

"Nun, als ich das Vorsprechen bekam, stand ich auf einer Leiter und wechselte eine Leuchte. Mein Agent sagte: 'Wir glauben, Sie wissen, worum es hier geht.' Ich sagte: 'Ist es 'Top Gun 3'? Worauf warte ich?" Ich hatte wirklich nicht damit gerechnet, obwohl ich glaube, andere Leute dachten, ich sollte es erwarten. Statistisch gesehen fühlt es sich völlig unmöglich an."

Als Corenswet besetzt wurde, hofften viele immer noch, dass Cavill ein Comeback schaffen würde, und es gab wilde Spekulationen über Alternativen – wobei er selbst nie erwähnt wurde, da er ein weniger bekannter Schauspieler war. Obwohl er die Rolle bekommen hatte, war er sich immer noch unsicher, ob er der richtige für den Job war, und sagte Gunn, er hätte jemanden Cooleren wählen sollen:

"Ich sagte zu James Gunn: 'Wenn du jemanden Coolen wolltest, hättest du jemand anderen engagieren sollen.' Und er meinte: 'Oh, glaub mir. Ich weiß.' "

Corenswets Charme und leicht jungenhaftes Auftreten kamen beim Publikum gut an, und Superman gilt als großer Erfolg, was dazu führte, dass die Fortsetzung Man of Tomorrow beschleunigt wurde und im Juli 2027 Premiere feiern soll.