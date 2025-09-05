David Bowies Abschlussprojekt, das in seiner Studie gefunden wurde

HQ

David Bowies letztes Album "Blackstar" wird von den Fans oft als letzter Abschied von dem Sänger nach seiner Krebsdiagnose angesehen. Blackstar kam 2016 in die Kinos, im selben Jahr, in dem Bowie starb, und doch wurde kürzlich enthüllt, dass er ein geheimes, letztes Projekt in Arbeit hatte.

Laut BBC wurde das Projekt in Bowies Arbeitszimmer entdeckt und heißt The Spectator. Es ist ein Musical, das im London des 18. Jahrhunderts spielt. Das Musical war selbst seinen engsten Mitarbeitern unbekannt, und die Notizen wurden zusammen mit dem Rest von Bowies Archiv an das V&A Museum geschickt.

Bowie war offenbar besessen von der Entwicklung der Satire und der Kunst im London des 18. Jahrhunderts. Wäre es veröffentlicht worden, hätte es Bowie ermöglicht, seinen lebenslangen Traum zu verwirklichen, für das Theater zu schreiben.

