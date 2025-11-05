David Beckham wurde von König Charles III. für seine Verdienste um den Sport und wohltätige Zwecke zum Ritter geschlagen

HQ

David Beckham ist am Dienstag von König Charles III. zum Ritter geschlagen worden, zusammen mit Kazuo Ishiguro, japanisch-britischer Autor, Literaturnobelpreisträger von 2017, und der Broadway-Schauspielerin und Sängerin Elaine Page. Die Zeremonie fand auf Schloss Windsor statt, und der Fußballer, eine Legende für Manchester United, Real Madrid und Los Angeles Galaxy (und PSG, wo er 2013 nach nur vier Monaten Karriere zurücktrat), ist heute als Sir David Robert Joseph Beckham bekannt.

Beckham war sein ganzes Leben lang ein Monarchist (er stand 2022 12 Stunden Schlange, um Königin Elizabeth II. die letzte Ehre zu erweisen) und stand 2013 kurz davor, zum Ritter geschlagen zu werden, aber seine Beteiligung an einem Steuervermeidungssystem wurde ihm verweigert.

Nun hat er sich den lang gehegten Wunsch, zum Ritter geschlagen zu werden, erfüllt. "Ich hatte in meiner Karriere offensichtlich Glück, das gewonnen zu haben, was ich gewonnen habe, und das getan zu haben, was ich getan habe, aber eine Ehre wie diese, eines Ritters, zu erhalten, geht über alles hinaus, was ich jemals gedacht hätte, dass ich es bekommen würde", sagte Beckham (via CNN).

"Um ehrlich zu sein, ein junger Junge aus dem East End von London, geboren in Leytonstone und hier auf Schloss Windsor, wird von Seiner Majestät dem König geehrt - der wichtigsten und angesehensten Institution der Welt - das ist ein ganz besonderer Moment."

Der heute 50-jährige Beckham gewann Meistertitel in England, Spanien, den USA und Frankreich und bestritt 115 Spiele für England bei drei Weltmeisterschaften und zwei Europameisterschaften. Er ist auch der Gründer des Clubs Inter Miami in der MLS. Er erhielt die Auszeichnung für seine Fussballkarriere und für seine philanthropische Arbeit, wurde zum Botschafter für UNICEF und die King's Foundation ernannt und gründete den 7 Fund, um gefährdeten Kindern zu helfen.

"Alles, was ich tue, tue ich aus Liebe. Ich tue es nicht, weil ich dazu gezwungen bin, ich tue es nicht, weil ich es tun muss, ich tue es, weil es wichtig ist. Ich denke, es liegt vor allem an meiner Karriere (...), deshalb hören mir die Leute zu. Ich denke, es ist ein sehr mächtiges Instrument, das man für wohltätige Zwecke haben kann", sagte er über SkySports.

