David Ayer: James Gunn will Suicide Squad: Ayer Cut sehen

Der Suicide Squad-Film aus dem Jahr 2016 unter der Regie von Training Day/End of Watch-Typ David Ayer ist einer der schlechtesten Filme, die jemals veröffentlicht wurden, zumindest in den Köpfen der Kritiker, aber wir haben vor langer Zeit erfahren, wie das Projekt von Warner mitten in den Dreharbeiten abgeschlachtet wurde und wie sie Ayer das Ganze aus den Händen rissen, damit ein Trailer-Studio das Ganze neu schneiden konnte. Laut Ayer war dies die schlimmste Erfahrung in seinem Berufsleben. Jetzt, da das Management von Warner und insbesondere DC Movies ausgetauscht wurde und Guardians of the Galaxy-Regisseur James Gunn am Ruder ist, scheint es Hoffnung für den Ayer Cut zu geben, eine völlig andere Art von Film, die auf all dem PG-13-Material basiert, das von Warners kreativen Führungskräften gefilmt, aber verworfen wurde.

Auf Twitter schreibt David Ayer:

"Was ist Ihr Rat, wie Sie diese Situation mit Anmut meistern können? Es gibt eine echte Neugier und Interesse von vielen Menschen. Und ich weiß, dass es noch eine andere Gruppe von Leuten gibt, die Spaß daran haben, sich über den Film lustig zu machen. Ihr Kommentar ist ein perfektes Beispiel dafür, wie viele Menschen die Diskussion über den Film von 2016 auf negative Weise magnetisch anziehen. Hast du jemals eine Erfahrung im Leben gemacht, die nicht so war, wie du es wolltest, die dich mitgerissen hat, die dich dazu gebracht hat, alles zu überdenken?

Ich habe. Alles, was ich weiß, ist, dass mein ungesehener Film viel besser spielt als die Studioveröffentlichung.

Das Interesse daran, dass mein Schnitt gezeigt wird, scheint echt und organisch zu sein. Und Gunn sagte mir, dass es an der Zeit wäre, geteilt zu werden. Er hat es absolut verdient, sein DC-Universum ohne weiteres Drama über alte Projekte zu starten. In gewisser Weise bin ich an dieses Ding gekettet. Ich reite hier auf einem Tiger und navigiere durch diese Situation so gut ich kann. Das Leben ist eine sehr seltsame Reise."

Ayer fügt dann hinzu, dass er mit Gunn gesprochen hat, der den Film sehen möchte, über den der Autor von Training Day seit einigen Jahren spricht. Leider reagierte Ayer auf Spekulationen um den Ayer Cut, in dem es hieß, dass der Film vor einem von James Gunns DCU-Projekten veröffentlicht werden würde, und nannte die Idee ein "dummes Gerücht" und "nicht wahr".

Würdest du Suicide Squad (2016): The Ayer Cut sehen wollen?

