David Arquettes toter Charakter kehrt in Scream 7 zurück

Dass tote Menschen wieder zum Leben erweckt werden, ist in Hollywood nichts Ungewöhnliches, vor allem nicht im Horrorgenre. Aber meistens passiert es immer noch in Filmen oder Serien mit einem leicht übernatürlichen Thema. Wir wissen nicht genau, wie Scream 7 damit umgehen werden, aber Deadline berichtet nun, dass Dewey Riley (David Arquette) die Hauptrolle in dem Film spielen wird.

Angesichts der Tatsache, dass die Figur im Vorgänger gestorben ist, gibt es bereits Spekulationen darüber, wie dies erklärt werden soll, wobei viele denken, dass es sich um Szenen handeln könnte, in denen Sidney Prescott (Neve Campbell) oder Gale Weathers (Courteney Cox) mit einer Fantasy-Version von ihm sprechen.

Aber Dewey Riley scheint nicht die einzige Figur zu sein, die sich nicht von Kleinigkeiten wie dem Tod aufhalten lässt, denn es wird schon lange gemunkelt, dass mehrere andere, die auf dem Weg gestorben sind, in irgendeiner Form involviert sein werden, darunter Roman Bridger (Scott Foley). Vielleicht wird Scream 7 eine Art Versuch sein, die Serie zu beenden, oder zumindest die Geschichte von Sidney Prescott und Gale Weathers?