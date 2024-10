Dave the Diver wird einen Story-DLC und mögliche Prequels und Spin-offs haben

HQ

Dave the Diver , eine der angenehmsten Überraschungen des Jahres 2023, wird in Zukunft in mehrfacher Hinsicht weiter wachsen. Das Spiel wird in Zukunft einen Story-DLC haben, aber die IP wird auf andere Spiele ausgeweitet und nicht unbedingt auf Fortsetzungen.

Jaeho Hwang, CEO von Mintrocket, sagte gegenüber VGC, dass "neben dem Story-DLC, an dem wir gerade arbeiten, ich auch separate Spiele über jeden Charakter machen möchte, um zu zeigen, wie sie sich kennengelernt haben, was sie getan haben, bevor sie zum Blue Hole gekommen sind" auf der Gamescom Asia in Singapur.

Er neckte, dass die Spiele für jeden Charakter aus verschiedenen Genres stammen könnten. Wir haben Dave schon immer als Taucher gekannt, aber er sagte, dass sie sich vielleicht eine Hintergrundgeschichte vorstellen könnten, in der er einen anderen Beruf hat.

"Ich möchte wirklich zeigen, wie er aufgewachsen ist, wie er Taucher geworden ist und wie er zum Blue Hole gekommen ist", erklärte er.

Hwang hatte bereits etwas Ähnliches getan, da Cobra, einer der Dave the Diver Charaktere, aus einem anderen Projekt, Evil Factory, stammte. "Er war ein Waffenhändler, dem die Lizenz entzogen wurde, und danach ging er in den Ruhestand und genoss sein Leben, und etwas passierte, und er beschloss, ins Blue Hole zu kommen. Also möchte ich diese Art von Geschichte wirklich in anderen Spielen erzählen."

Davor wird es für Dave the Diver einen Story-DLC geben, bestätigte Hwang. Derzeit ist ein kleinerer, kostenloser DLC mit Godzilla-Inhalten verfügbar, kann aber nur vor dem 23. November heruntergeladen werden (man muss das Spiel jetzt nicht wirklich besitzen , um es einzulösen, bevor es zu spät ist).