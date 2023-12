Dave the Diver und Dredge kreuzen sich

HQ

In letzter Zeit gab es eine ganze Reihe wilder Indie-Crossover. Verschiedene Indie-Spiele sind als kosmetische Gegenstände in Among Us eingetroffen, bevor ein Among Us-DLC für Vampire Survivors angekündigt wurde. Zu allem Überfluss wurde gerade bei den The Game Awards ein neues wildes und unglaublich passendes Crossover angekündigt.

Dave the Diver und Dredge werden offiziell für eine neue Erfahrung hinüberkommen, die die unheimlichen Schrecken von Black Salts Roguelike in den Tauch- und Restauranttitel von Mintrocket bringt. Dies wird in Form eines neuen und kostenlosen Updates geschehen, das neues Gameplay, Gäste, Kreaturen, Ausrüstung, Gerichte und Kreationen von Dredge hinzufügt.

Uns wurde gesagt, dass das Crossover bereits am 15. Dezember 2023 auf den Markt kommen wird, also nächste Woche.

Schaut euch den Trailer unten an.