Dave the Diver Schwimmt in neue Tiefen, während er endlich sein Xbox-Debüt feiert

Hier eine willkommene Überraschung: Auf der heutigen Xbox Games Showcase wurde uns bekannt gegeben, dass Dive the Diver endlich den Sprung auf Xbox-Plattformen wagt und heute auf Xbox Series X/S und Xbox über PC erscheint.

Der kurze Trailer unten zeigt den gleichnamigen Dave auf einer ASUS ROG Xbox Ally X, der sein Gaming unterwegs macht, während er auf seinem Boot unterwegs ist. Dann bekommen wir etwas Gameplay des Spiels und einen Vorgeschmack auf das neue DLC Into the Jungle, das Anfang 2026 erscheinen soll.

Xbox-Spieler haben Zugang zu allen DLC-Erweiterungen, einschließlich des Dredge-Inhaltspakets, des Godzilla-Packs und Ichibans Holiday-DLC. "Für Dave ist Xbox die letzte Grenze, und wir freuen uns sehr, heute Xbox Series-Spieler in dieses Abenteuer willkommen zu heißen", sagte Jaeho Hwang, der Regisseur von Dave the Diver. "Fans auf der ganzen Welt haben Dave und seine wunderbar chaotische Crew angenommen, und wir können es kaum erwarten, dass eine ganz neue Community nicht nur in das Basisspiel eintaucht, sondern auch in die drei DLCs, die die Spielwelt zu einer geformt haben, die Fans immer wieder zurückkehren lässt."