Dave the Diver hat sich mehr als fünf Millionen Mal verkauft

Dave the Diver war nach seiner Markteinführung im Sommer 2023 ein sofortiger Hit und bot ein frisches Thema mit einem süchtig machenden Ansatz und einem grenzenlosen Charme. Es wurde im Herbst auch für Switch und im Frühjahr 2024 für Playstation 4 und 5 veröffentlicht.

Das Spiel verkaufte sich in den ersten zehn Tagen auf dem Markt eine Million Mal und scheint seitdem in allen Formaten gut abgeschnitten zu haben, wenn man sich die Listen der "meistgespielten" Filme ansieht, und jetzt kommt der Beweis dafür. Über den offiziellen Social-Media-Account des Spiels wird bekannt gegeben, dass Dave the Diver fünf Millionen verkaufte Exemplare überschritten hat.

Wir denken, dass dies sehr verdient ist, und wie viele, die kommentiert haben, glauben wir auch, dass es an der Zeit ist, dieses Abenteuer für die Xbox-Konsolen zu veröffentlichen, damit mehr Menschen die Chance haben, dieses einzigartige Abenteuer zu genießen.

Was wir über Dave the Diver denken, lesen Sie in unserem Testbericht.