Dave the Diver erscheint nächsten Monat für Nintendo Switch

Dave the Diver eroberte die Welt im Sturm, als es Anfang des Jahres auf dem PC debütierte. Der Titel wurde mit großem Beifall und großen Verkäufen auf den Markt gebracht, mit bisher über einer Million verkauften Exemplaren. Aber zweifellos wird diese Zahl in Zukunft weiter wachsen, denn während der jüngsten Nintendo Direct-Sendung wurde gerade bekannt gegeben, dass Dave the Diver endlich seinen Weg auf Nintendos Hybrid-Plattform finden wird.

Das ist richtig, Dave the Diver wird bereits nächsten Monat auf die Switch kommen, genauer gesagt am 26. Oktober 2023. In einer Pressemitteilung wird uns mitgeteilt, dass das Spiel digital für 19,99 US-Dollar erhältlich sein wird und dass Vorbestellungen ab sofort möglich sind und dass jetzt auch eine Demo gestartet wurde.

"Wir sind überglücklich, die Resonanz auf unser erstes Spiel zu sehen und zu hören", sagt Jaeho Hwang, Game Director. "Es war ein wichtiges Ziel für uns, dies in die Switch-Community zu bringen, da wir glauben, dass die Konsole ein Zuhause ist, in dem die Spieler wirklich alles zu schätzen wissen, was Dave the Diver zu bieten hat."

Den Nintendo Switch-Trailer zu Dave the Diver finden Sie unten, und Sie können unsere Rezension des Spiels hier lesen.