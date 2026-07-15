Dave the Diver bekommt eine voll ausgestattete Actionfigur

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Wenn du ein Fan von Dave the Diver bist (warum auch nicht?), bringt Beautiful Chemistry ein richtig cooles Sammlerstück heraus. Sie veröffentlichen eine Actionfigur im Maßstab 1:12, die den Hauptcharakter selbst in seinem ikonischen Froschmannanzug zeigt.

Es ist ein offiziell lizenziertes Produkt und da es posierbar ist, enthält es mehrere Zubehörteile, darunter einen Thunfisch, eine Ente und eine Harpunenpistole. Er hat außerdem austauschbare Hände und Gesichtsausdrücke, sodass er auf deinem Geek-Altar stehen und genau so aussehen kann, wie du es möchtest.

Wenn das nach etwas für Sie klingt: Die Figur kostet 107,99 $ und ist vorbestellbar bei BigBadToyStore; er wird im Januar 2027 veröffentlicht.