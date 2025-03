Dave Franco und Alison Brie sehen sich in Neon's Together einem übernatürlichen Horror gegenüber Der Film kommt im August in die Kinos.

Neon hat sich zu einer Top-Produktionsfirma entwickelt, einer der wenigen, die sich auf Qualität statt Quantität zu konzentrieren scheint, mit früheren Filmen wie dem preisgekrönten Anora, Osgood Perkins' Longlegs und The Monkey, Steven Soderberghs Presence und sogar dem von Dan Stevens und Hunter Schafer geleiteten Cuckoo. Der nächste Streifen von Neon wird sein typisches Horrorthema fortsetzen und das reale Paar Dave Franco und Alison Brie als Hauptdarsteller sehen. Er ist bekannt als Together und es ist ein Film, der sich um ein Paar dreht, das nach dem Umzug aufs Land ein übernatürliches Ereignis erlebt, das ihre Beziehung stark belastet und sogar ihre körperliche Form verändert. Es ist ein gruseliger und beunruhigender Film mit Body-Horror-Untertönen und paranormalen Elementen, und der neueste Trailer beweist auf jeden Fall, dass er nichts für schwache Nerven sein wird. Der von Michael Shanks geschriebene und inszenierte Film Together kommt am 1. August in die Kinos, und ihr könnt euch den ersten Trailer zum Film unten ansehen. HQ