Dave Filoni über die Zukunft von Star Wars: "Was auch immer wir tun, es muss sehr gut gemacht werden"

Es gab viele, die jubelten, als Dave Filoni Chief Creative Officer von Lucasfilm wurde, und viele glauben, dass er, abgesehen von Schöpfer George Lucas, die Person ist, die das Lucas-Universum am besten versteht. Trotzdem hat die neue Serie The Acolyte, gelinde gesagt, mittelmäßige Reaktionen hervorgerufen, und Filoni hat nun einige Gedanken darüber geteilt, wie zukünftige Star Wars -Projekte gehandhabt werden müssen. Wie er es ausdrückt; "... Es muss wirklich gut gemacht sein."

Dies ist im Happy Sad Confused-Podcast, wie er sagt; "Die Quintessenz ist: Was auch immer wir tun, es muss wirklich gut gemacht werden. Wenn man sich etwas ansieht, das anders ist, wie Andor - es ist so gut gemacht, und Tony und sein Team machen einen so phänomenalen Job, dass ich denke, dass es ein Publikum dafür gibt. Ich denke, auch bei diesem Publikum möchte ich immer noch die Fantasie der Kinder da draußen anregen, damit sie aufwachsen und diese Dinge schätzen können. Es ist fast so, als ob sich dein Geschmack für Essen, dein Geschmack für Kino und Visuals ändert, wenn du älter wirst."

Disneys Zeit mit Star Wars hatte ihre Höhen und Tiefen. Es ist nicht verwunderlich, dass Filoni Andor als Beispiel dafür verwendet, wann es gut gemacht wurde, da viele es als eines der besten von Star Wars in den letzten Jahren betrachten. Natürlich wird nur die Zeit zeigen, ob Filoni mit seinen Ambitionen Erfolg hat, wirklich gute Star Wars Serien und Filme zu schaffen. Aber natürlich hoffen wir auf weitere gute Dinge.