Dave Filoni ist jetzt Chief Creative Officer bei Lucasfilm

Dave Filoni hat bei Lucasfilm eine kleine Beförderung hinter sich. Jetzt ist er Chief Creative Officer des Studios, was bedeutet, dass er viel mehr Aufsicht über die nächste Generation von Filmen und Fernsehsendungen haben wird.

"Jetzt bin ich das, was man Chief Creative Officer von Lucasfilm nennt." Filoni erzählte Vanity Fair: "In der Vergangenheit habe ich es bei vielen Projekten, in die ich hineingezogen wurde, erst gesehen, nachdem es sich bereits gut entwickelt hatte. In dieser neuen Rolle hat sie sich für praktisch alles geöffnet, was vor sich geht. Wenn wir die Zukunft dessen planen, was wir jetzt tun, bin ich in der Anfangsphase dabei."

Viele Star Wars-Fans werden sich darüber freuen. Seit Filonis Beteiligung an Star Wars: The Clone Wars und The Mandalorian ist klar geworden, dass er ein großer Fan von Star Wars ist. Für einige ist dies jedoch eine etwas besorgniserregende Entwicklung, da Filoni dafür kritisiert wurde, sich zu sehr auf die Charaktere aus seinen eigenen Serien zu konzentrieren.

Was denkst du? Ist es eine gute Sache für Star Wars, dass Dave Filoni eine wichtigere Rolle bekommt?