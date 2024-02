Dave Bautista will im MCU einen Bösewicht spielen

HQ

Dave Bautista beendete seine legendäre Laufbahn als Drax der Zerstörer in Guardians of the Galaxy Vol.3 im letzten Jahr. Bautista, der nach seiner Karriere in der WWE den Durchbruch schaffte, hat immer wieder gesagt, dass er Drax für immer dankbar ist, aber anscheinend zu neuen Dingen übergehen will.

Das bedeutet jedoch nicht, dass er mit dem MCU fertig ist, nicht, wenn es nach Bautista geht. Im Gespräch mit Gizmodo verriet der "Dune: Part Two"-Darsteller, dass er sich einer anderen Herausforderung stellen würde, wenn er ins MCU zurückkehren würde.

"Ich habe immer noch eine Beziehung zu Marvel. Ich habe Kevin Feige wiedergesehen, Lou [D'Esposito] erst vor zwei Wochen. Und sie wissen, dass ich für eine Rolle bereit wäre. Ich liebe das Universum – das Superhelden-Universum, ich liebe es", sagte er. "Also Marvel oder DC, wenn sie anrufen, würde ich ans Telefon gehen. Und wenn die Rolle Sinn macht, wäre ich sofort dabei. Ich möchte einfach die Möglichkeit haben, eine größere Rolle zu spielen, eine andere Rolle. Vielleicht eine tiefere Rolle. Ich würde gerne die Möglichkeit haben, wie ein ominöser Bösewicht im Superhelden-Universum zu spielen."

Wir haben schon früher gesehen, wie Menschen in Marvel-Filmen mehrere Rollen spielen. Chris Evans war Johnny Storm, bevor er Captain America wurde, und Michael B. Jordan war... naja, eigentlich auch Johnny Storm. Bevor er Killmonger war. Ich denke, man bekommt nur eine zweite Chance, wenn man Johnny Storm gespielt hat.

Es besteht auch die Möglichkeit, dass Bautista im kommenden DCU auftaucht. Er hat eindeutig eine Arbeitsbeziehung mit James Gunn nach den Guardians-Filmen, also müssen wir abwarten und sehen, ob daraus etwas wird.