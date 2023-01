Dave Bautista verabschiedet sich von Drax in Guardians of the Galaxy Vol. 3

HQ

In einem kürzlichen Interview mit Glass Onion and A Knock at the Cabin hat der Schauspieler Dave Bautista erklärt, dass es eine "Erleichterung" gibt, dass der Teil seiner Karriere, den er als Drax verbracht hat, am Ende ist. 3 wird das letzte Mal sein, dass der Schauspieler nach fast zehn Jahren in der Rolle die buchstäbliche und liebenswerte Tötungsmaschine spielt.

Bautista bemerkte auch in seinem jüngsten Interview mit GQ , dass er "dramatischere Sachen machen will" und sagte, dass er lieber Drax nicht sein Vermächtnis hätte. Es macht Sinn, dass der Schauspieler sich von der Definition durch eine Rolle entfernen möchte, und es ist klar, dass er sein Portfolio erweitern möchte, wie seine Arbeit im Jahr 2023 beweist.

Bautista wird in diesem Jahr in M. Night Shyamalans Knock at the Cabin and Dune: Part 2 sowie im dritten Guardians-Film zu sehen sein, wobei die früheren Filme ihm wahrscheinlich viel Zeit geben, um zu glänzen, ohne dass ihm alle fünf Minuten ein jovialer Witz in den Weg geworfen wird.

Das Hauptziel von Bautista scheint jedoch die Zusammenarbeit mit Denis Villeneuve zu sein, dem Regisseur der beiden Dune-Filme und von Blade Runner 2049, in dem auch Bautista auftrat.