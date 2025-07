Dave Bautista und Samuel L. Jackson tun sich für postapokalyptisches gewalttätiges Action-Fest zusammen Afterburn

Dave Bautista hat sich im Laufe der Jahre einen Namen als Actionschauspieler gemacht, vor allem als Drax the Destroyer in der Marvel Cinematic Universe. In letzter Zeit ist er jedoch auch in kleineren Streifen wie In the Lost Lands aufgetreten, und bald wird er dies weiter ausbauen.

In diesem Jahr erscheint Afterburn, ein gewalttätiger und blutiger Actionfilm, der in einer postapokalyptischen Welt spielt. Bautista spielt eine Figur namens Jake, die ein Lieferant von seltenen und hochwertigen Waren zu sein scheint, Relikte der alten Welt, und das alles unter dem Einsatz von Samuel L. Jacksons exzentrischem Valentine.

Für diesen Film wird Jake damit beauftragt, das Mona-Lisa-Gemälde zu finden und zurückzubringen, was ihn auf eine verrückte Reise an der Seite der geschickten Olga Kurylenko mitnimmt. Es scheint, als ob die beiden auf dem Weg dorthin auch mit Kristofer Hivju in Konflikt geraten, der wahrscheinlich einen zentralen Antagonisten spielt, den es zu überwinden gilt.

Den Trailer zu Afterburn könnt ihr euch unten ansehen, wobei der feste Premierentermin für die Zeit nach 2025 noch nicht bestätigt wurde.