Dave Bautista und Milla Jovovich kämpfen in In the Lost Lands gegen Mann und Dämon

Während wir Robert Zemeckis und Tom Hanks, Tim Burton und Johnny Depp, Quentin Tarantino und Samuel L. Jackson sowie Martin Scorsese und Robert DeNiro oft als einige der größten und produktivsten Regisseur-Schauspieler-Paare bezeichnen, muss man bei Paul W.S. Anderson und Milla Jovovich definitiv etwas erwähnen. Die beiden haben der Welt die Live-Action-Filme und kürzlich sogar die Adaption Resident Evil Monster Hunter gebracht, und jetzt tun sie sich wieder zusammen.

Dieses Mal geht es um In the Lost Lands, ein Fantasy-Action-Epos, in dem Jovovich an der Seite von Dave Bautista eine Zauberin namens Gray Alys spielt, die mit Hilfe ihres Führers Boyce eine seltene magische Kraft finden soll. Wie zu erwarten, verläuft dies nicht reibungslos, und schon bald kämpfen die beiden gegen Horden von verdrehten Männern und Dämonen auf der Reise.

In the Lost Lands soll ab dem 7. März in die Kinos kommen, und da wir diesem Datum immer näher kommen, um zu sehen, ob es sich um einen Film handelt, den Sie auf der großen Leinwand sehen sollten, sehen Sie sich unbedingt den Trailer an und lesen Sie die Zusammenfassung unten.

"Eine Königin schickt die mächtige und gefürchtete Zauberin Graue Alys auf der Suche nach einer magischen Kraft in die geisterhafte Wildnis der Verlorenen Lande, wo die Zauberin und ihr Führer, der Herumtreiber Boyce, Mensch und Dämon überlisten und bekämpfen müssen."