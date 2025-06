Dave Bautista und der Hauptautor von Stray enthüllen Cat Assassin

Dave Bautista hat sich mit Titan1Studios und Stray-Autor Steve Lerner zusammengetan, um Cat Assassin zu entwickeln, ein neues Stealth-Actionspiel, in dem du - du hast es erraten - eine Katze spielst, die auch ein Attentäter ist.

Wie Game Rant berichtet, spielt Cat Assassin in einer Neo-Noir-Welt voller anthropomorpher Katzen. Wir schlüpfen in die Rolle eines Katers namens Hugh, der sich in seiner Heimatstadt gegen Machthaber, Kartellbanden und andere Gefahren stellen muss.

Bautistas Dogbone Entertainment bringt das Spiel einem Publikum auf der ganzen Welt näher, und das Stealth-Actionspiel ist nur der Anfang der Geschichte von Cat Assassin. Weitere Videospiele, Zeichentrickserien und Filme stehen auf der Speisekarte für Cat Assassin. Wir werden jedoch darauf warten, mehr vom Spiel zu sehen, bevor wir wissen, ob diese Geschichte bereit ist, in die Höhe zu schnellen.