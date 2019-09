Dave Bautista und Alissa White-Gluz sind bereit für Gears 5

Der berühmte Schauspieler Dave Bautista wird ein Teil von Gears 5, denn im neuen Shooter von The Coalition sehen wir den ehemaligen Wrestler als spielbaren Charakter im Mehrspielermodus. Laut dem Studio-Manager Rod Fergusson wurden von Hoolywood-Star über siebenhundert Zeilen Text vertont. Hinter der Integration Bautistas stecke viel Arbeit, da der Skin eigene Animationen bekommen hat. Bautista wird erst am 15. September verfügbar sein und an alle verteilt, die vor dem 28. Oktober Gears 5 spielen.

Übrigens wird das Game noch weiteren prominenten Besuch. Wie der Studioleiter bekanntgab, wird Alissa White-Gluz, die Sängerin der schwedischen Death-Metal-Band Arch Enemy, im Shooter den Swarm Hunter vertonen. Sonderlich viele Verknüpfungspunkte haben Band und Spiel zwar nicht, deftig sind aber beide.