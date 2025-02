Dave Bautista skizziert die eine Sache, die ihn dazu bringen würde, als Drax der Zerstörer zurückzukehren

HQ

Mit Guardians of the Galaxy Vol. 3 fühlte es sich so an, als würden wir uns von den Hütern verabschieden, die wir kannten. Viele von ihnen entschieden sich, getrennte Wege zu gehen, und als James Gunn zu seinem DCU ging, verriet ein Großteil der Besetzung, dass sie mit ihren Charakteren fertig waren, einschließlich Dave Bautista.

Aber im Gespräch mit Comicbook.com gab Bautista einen Hoffnungsschimmer, dass er eines Tages als Drax der Zerstörer zurückkehren könnte. "Drax ist für mich völlig verschlossen", sagte er. "Es sei denn, James Gunn ruft mich an und fragt, ob ich wieder etwas als Drax machen würde, wäre ich einfach nicht interessiert. Wenn James mich anrufen würde, was offensichtlich nicht passieren wird. Er macht es gut, er ist einen anderen Weg gegangen."

Bautista bekräftigte, dass er immer noch ein großer Fan von Comics und deren Verfilmungen ist. "Ich möchte in dieser Welt sein, ich bin ein Fan dieser Welt, ich bin ein Fan von Comics und diesem ganzen Universum", fügte er hinzu und deutete an, dass er einen anderen Charakter spielen würde. "Marvel, DC, ich will einfach nur dabei sein. Ich habe das James mitgeteilt, ich habe es den Russo-Brüdern mitgeteilt. Ich persönlich habe mit ihnen gesprochen, mit allen, und ihnen gesagt: 'Zählt mich nicht aus. Wenn es eine Figur gibt, für die ich die Richtige wäre und für die du mich haben willst, Mann, dann wäre ich total aufgeschlossen." Es ist nur so, dass der Drax-Charakter seinen Lauf genommen hat."

Bautista spielt Drax seit 2014, und daher ist es verständlich, dass er sich eine Veränderung wünscht. Wenn man bedenkt, dass Robert Downey Jr. es geschafft hat, Doctor Doom im kommenden Avengers: Doomsday zu spielen, könnte Bautista vielleicht bereit sein, sich der dunklen Seite zuzuwenden.