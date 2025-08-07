Dave Bautista schließt sich dem Highlander-Reboot an

HQ

Es scheint, als stünde Henry Cavill vor einer ernsthaften Herausforderung im kommenden Highlander-Reboot, das nach Jahren der Gerüchte, Verzögerungen und des Produktionsfegefeuers endlich zusammenkommt. Cavill wurde schon lange für die Rolle des Connor MacLeod bestätigt, aber in diesem Sommer beginnen sich die Puzzleteile wirklich zusammenzufügen - und was für eines: Dave Bautista wird nun offiziell den Bösewicht des Films spielen.

Bautista, am besten bekannt als der charmant-wörtliche Drax in Guardians of the Galaxy, hat sich in den letzten Jahren zu einem hoch angesehenen Schauspieler entwickelt. Mit Rollen in Dune, Blade Runner 2049 und Knock at the Cabin hat er bewiesen, dass er weit mehr als nur Muskeln ist. Der Schauspieler selbst hat seinen Wunsch geäußert, sich von Superheldenrollen zu distanzieren, um als Darsteller ernster genommen zu werden - und Highlander könnte das perfekte Ventil sein.

Neben Cavill und Bautista wird Russell Crowe den unsterblichen Mentor Ramirez spielen, während Industriestar Marisa Abela die weibliche Hauptrolle übernimmt. Hinter der Kamera steht kein Geringerer als Chad Stahelski, der Regisseur der John Wick-Serie – ein Mann, der eindeutig weiß, wie man filmische Gewalt mit Stil choreografiert.

Der originale Highlander aus dem Jahr 1986 ist ein beliebter Kultklassiker, vollgepackt mit Schwertkämpfen, zeitspringenden Unsterblichen und einem epischen Soundtrack von Queen. Also ja – dieses Reboot hat einige große, lederbezogene Stiefel zu füllen. Ob er dem Vermächtnis gerecht wird, bleibt abzuwarten, aber die Produktion wird voraussichtlich im Herbst dieses Jahres beginnen.

Also... Bist du bereit für einen neuen Highlander?