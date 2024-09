Dave Bautista kanalisiert seinen inneren John Wick im finalen The Killer's Game Trailer

HQ

Wenn Sie auf der Suche nach einem Actionfilm sind, für den Sie ins Kino gehen können, dann ist J.J. Perrys neueste Regiearbeit definitiv eine, nach der Sie Ausschau halten sollten. In diesem Film, der unter dem Namen The Killer's Game bekannt ist, spielt Dave Bautista den Auftragskiller Joe Flood, der die Aufgabe hat, mehrere Attentäter abzuwehren, nachdem er einen Vertrag gegen sich selbst abgeschlossen hat, um die Liebe seines Lebens zurückzugewinnen, bevor er von der unheilbaren Krankheit, mit der er diagnostiziert wurde, verschwindet.

Klingt verrückt und ein bisschen albern, oder? Vielleicht. Aber The Killer's Game hat eine beeindruckende Besetzung, darunter Sofia Boutella, Terry Crews, Scott Adkins, Ben Kingsley und Bautistas Guardians of the Galaxy Landsmann Pom Klementieff.

Schauen Sie sich den Trailer und die vollständige Zusammenfassung für The Killer's Game unten an.

"In der neuen Action-Komödie The Killer's Game beschließt der Top-Auftragskiller Joe Flood (Dave Bautista), als bei ihm eine unheilbare Krankheit diagnostiziert wird, die Sache selbst in die Hand zu nehmen - indem er sich selbst einen Schlag versetzt. Doch als die Auftragskiller, die er angeheuert hat, auch seine Ex-Freundin (Sofia Boutella) ins Visier nehmen, muss er sich gegen eine Armee von Attentäterkollegen wehren und die Liebe seines Lebens zurückgewinnen, bevor es zu spät ist."