Dave Bautista ist sich nicht sicher, wen er in James Gunns DCU spielen möchte

Dave Bautista ist - für viele - der beste Wrestler, der zum Schauspieler wurde, den wir je gesehen haben. Mit einer größeren Bandbreite als The Rock und mehr Schwergewichtsrollen als sein Konkurrent John Cena hat der große Dave auf der Leinwand eine ziemliche Veränderung vollzogen, und es waren wohl die Guardians of the Galaxy-Filme, die ihm die Rakete zum Ruhm auf den Rücken schnallten.

Auch wenn Bautista mit Marvel und Drax fertig ist, ist er immer noch scharf auf Superheldengeschichten und würde gerne in James Gunns DCU mitspielen. Das einzige Problem ist, dass er sich nicht sicher ist, gegen wen er spielen würde. Im Gespräch mit Screen Rant sagte er, dass sich seine perfekte Rolle im Laufe der Jahre stark verändert hat.

"Für immer war es Bane. Als ich jünger war, wollte ich Bane spielen; Es war wie eine Traumrolle für mich. Und ich kam an einen Punkt in meiner Karriere, an dem ich mich einfach so fühlte, als wäre ich einfach zu alt, um Bane zu spielen... Und dann habe ich irgendwo online gesehen, dass jemand etwas von mir gepostet hat, wie ich Lex Luthor spiele; ein älterer Lex Luthor. Ich wurde irgendwie besessen von dieser Idee. Offensichtlich haben sie sich von dieser Idee verabschiedet, so dass ich an diesem Punkt darum kämpfe, meinen Platz im DC-Universum zu finden. Aber ich wäre wirklich für alles zu haben."

Wie auch immer, Bautista weiß, dass er wieder mit James Gunn zusammenarbeiten will. "Viele Leute, mit denen [Gunn] gearbeitet hat, kommen rein und wollen einfach da sein, mit ihm arbeiten und Spaß haben."

Wen sollte Bautista deiner Meinung nach im DCU spielen?