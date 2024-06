Dave Bautista ist ein Attentäter mit einer unheilbaren Krankheit in The Killer's Game

Wenn du ein legendärer Attentäter bist, scheint es nur einen Weg zu geben, und das ist, selbst ermordet zu werden. Zumindest ist das die Idee hinter Lionsgates The Killer's Game mit Dave Bautista in der Hauptrolle.

Der liebe alte Dave spielt einen knallharten Attentäter, bei dem eine unheilbare Krankheit diagnostiziert wird. Nach seiner Diagnose heuert Bautista eine Bande von Attentätern an, um einen Anschlag auf sich selbst zu verüben. Aus irgendeinem Grund haben es die Attentäter jedoch auch auf seine Ex-Freundin abgesehen, die von Sofia Boutella gespielt wird.

Und so muss Dave einen letzten Job erledigen, um die Liebe seines Lebens zu beschützen. Es ist im Grunde ein klassischer Actionfilm, der am 13. September in die Kinos kommt. Schauen Sie sich den Trailer unten an: