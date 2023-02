Dave Bautista: "Ich habe das Gefühl, dass ich Marcus Fenix viel Herz bringen könnte"

HQ

Bereits im November wurde bekannt , dass Netflix die Rechte erhalten hat, einen Film basierend auf Gears of War zu machen. Dave Bautista (Guardians of the Galaxy, Dune, Glass Onion: A Knives Out Mystery) hat nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass er wirklich gerne die Hauptfigur des Franchise, Marcus Fenix, spielen würde, aber Netflix hat sich immer noch nicht an ihn gewandt.

In einem kürzlichen Interview mit Variety sagt Bautista, dass er immer noch hofft, dass er bezüglich der Rolle kontaktiert wird und erklärt, was er denkt, dass er auf den Tisch bringen würde:

"Ich hoffe wirklich, dass sie es tun werden. Es ist ein Teil, nach dem ich seit Jahren gesucht habe und ich habe das Gefühl, dass ich Marcus Fenix viel Herz bringen könnte. Das würde ich wirklich. Ich denke, ich würde diesem Teil gerecht werden. Ich bin zuversichtlich, also wird es hoffentlich auf mich zukommen und wir werden dieses Gespräch irgendwann auf eine andere Art und Weise führen."

Es sollte darauf hingewiesen werden, dass Bautista bereits ein Marcus Fenix-Skin in Gears 5 ist, also bereits eine Verbindung zur Serie hat. Was denkst du? Ist Bautista der perfekte Marcus Fenix oder sollte er von jemand anderem gespielt werden?