Dave Bautista: Ich glaube nicht, dass ich Bane mehr Gerechtigkeit widerfahren lassen kann

Während wir wissen, dass Dave Bautista's Zeit in der Marvel Cinematic Universe zu Ende zu gehen scheint - da diese aktuelle Besetzung der Guardians of the Galaxy sich nicht für einen vierten Film zusammentun wird, was bedeutet, dass alle weiteren Auftritte kleiner und in größeren MCU-Projekten sein werden - stellt sich die Frage, ob wir siehe Bautista passend für das andere Team (DC) wurde jetzt gefragt, dass James Gunn neben Peter Safran bei Warner Bros. für alles zuständig ist, was mit Superheldenfilm und -fernsehen zu tun hat

Zu diesem Zweck wurde kürzlich ein Interview mit Bautista von Insider veröffentlicht, das über seine mögliche Zukunft im neuen DC Universe spricht und ob das bedeutet, dass wir ihn als ikonischen Batman-Bösewicht Bane sehen werden.

"Ich habe Gespräche mit James darüber geführt, aber ich denke, die Richtung, in die er sich neigt, das ganze Universum komplett neu startet, er fängt bei Null an und fängt jünger und frischer an und ich denke, das muss man tun."

Bautista fuhr fort: "Ich denke, damit die DC Universe wiederbelebt werden kann, muss man bei Null anfangen, und ich denke, man muss mit jüngeren Schauspielern beginnen. Sie müssen anfangen, für die nächsten 15 Jahre zu planen, und ich glaube einfach nicht, dass Sie das mit mir tun können. Und das verstehe ich."

Er unterschrieb die Angelegenheit mit dem Zusatz: "Und ich muss auch sagen, dass ich das schätze, weil ich keinen Charakter spielen will, dass ich ihm nicht gerecht werden kann. Ich glaube an diesem Punkt meiner Karriere nicht mehr, dass ich Bane Gerechtigkeit widerfahren lassen kann. Ich weiß einfach nicht, ob ich mit dem physischen Teil umgehen könnte, und ich glaube nicht, dass ich die Langlebigkeit hätte, um für Filme im Voraus zu planen. Also weiß ich einfach nicht, ob ich dieser Typ wäre."

Im Wesentlichen, während wir wissen, dass Zweifel viel mehr von Dave Bautista auf der großen Leinwand sehen werden, sieht es so aus, als würde er damit fertig sein, Superhelden darzustellen, die entweder an Marvel oder DC gebunden sind.