Dave Bautista führt die Liste der besten Wrestler an, die zu Schauspielern wurden

Viele Wrestler versuchen es mit der Schauspielerei. Sie können viele Stunts machen, wissen, wie man einen "falschen" Kampf realistisch aussehen lässt, und haben Körper, die sie dazu bestimmt sehen, ergraute Marines und ehemalige Spezialagenten zu spielen, die aus dem Ruhestand kommen, um einen letzten Job zu erledigen. Aber wer von all den Wrestlern, die zu Schauspielern wurden, macht das am besten?

Nun, wenn man dem Hollywood Reporter glaubt, lautet die Antwort Dave Bautista. Nach einem starken Durchbruch als Drax im MCU hat Bautista seitdem seine Bandbreite und Fähigkeiten in einer Vielzahl von Rollen unter Beweis gestellt. Er mag kein Generationskünstler sein, aber wenn man die anderen Wrestler bedenkt, die nach Hollywood gegangen sind, scheint er meilenweit voraus zu sein.

Dwayne Johnson kam auf Platz 2 der Liste, vor allem aufgrund seines finanziellen Erfolgs, und John Cena kommt auf Platz 3, dank seines jüngsten Engagements in seinen Rollen und seiner Bereitschaft, sich zum Gespött zu machen.

Die vollständige Liste lautet wie folgt: