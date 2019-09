Dauntless rüstet noch im September auf Version 1.0 auf

Das Free-to-Play-Actionspiel Dauntless ist bereits im Mai offiziell auf PC und Konsolen gestartet, damals haben wir die Veröffentlichung mit einer Kritik begleitet. Wie uns Entwickler Phoenix Labs nun mitteilte, bereiten sie einen Relaunch für den 26. September vor, da an diesem Tag die Spielversion 1.0 veröffentlicht werden soll. Die US-Amerikaner beweisen mit dieser Meldung ein kreatives Verständnis von Produktionszyklen in Live-Spielen.

Im Update mit dem Titel Aether Unbound wird ein weiterer Behemoth namens Tempestborne Stormclaw eingeführt, um diesen Gegner zu erlegen, könnt ihr die Hilfe von sogenannten Aether Strikern in Anspruch nehmen. Welche Inhalte der Entwickler in den kommenden Wochen plant und wie viele Relaunchs und weitere Veröffentlichungen von Dauntless wir wohl noch erwarten können, darauf gibt uns Entwickler Phoenix Labs in dieser Roadmap einen Hinweis.

Der kostenlos spielbare Monster-Hunter-Klon ist auf PC (via Epic Games Store), PS4 und Xbox One verfügbar und unterstützt Crossplay- und synchronisierte Speicherstände zwischen allen Plattformen. Im Dezember erscheint Dauntless auf der Nintendo Switch.

