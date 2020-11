Dauntless: Next-Gen-Start bestätigt, Reforged-Update im Dezember

Nach der dritten oder vierten "Veröffentlichung" von Dauntless hat das Team von Phoenix Labs zum Glück einen Gang runtergeschalten und sich stattdessen auf die Unterstützung von saisonalen Events, sowie auf die Erarbeitung kommender Inhalte konzentriert. Gestern meldete sich das Team wieder zurück, um daran zu erinnern, dass der Monster-Hunter-Klon im Fortnite-Look natürlich auf der neuen Konsolengeneration bereitsteht, was dank Abwärtskompatibilität außer Frage stand. In seinem Schreiben verrät der Geschäftsführer Jesse Houston dann aber doch noch etwas, das für die Spieler spannend sein dürfte.

Im Dezember soll Dauntless nämlich auf die Spielversion 1.5.0 aktualisiert werden, was der erste Schritt einer geplanten, größeren Überarbeitung für das Actionspiel ist. Selbstverständlich stellen die US-Amerikaner auch bei dieser Gelegenheit ihre Namenskonvertierung unter Beweis, denn dieses Unterfangen bezeichnen sie als "Dauntless Reforged" - als ob 2020 nicht bewiesen hätte, dass Titel mit Reforged im Namen nicht sonderlich gut bei den Spielern ankommen...

Jedenfalls sieht das Projekt vor, dass Spieler weniger lange Wartezeiten haben und dafür umso länger in Missionen mit besserer Beute jagen können. Aus diesem Grund werden mit dem Dezember-Update 17 bestehende Inseln für einen Spielmodus namens "Hunting Grounds" modifiziert. Obendrein verspricht Phoenix Labs zufällige In-Game-Events während der Jagden, sie wollen neue Fortschrittssysteme entwickeln und müssen die Progression zum wiederholten Male überarbeiten.

Insgesamt scheinen die Entwickler darum bemüht zu sein, in Zukunft enger mit der Community in Kontakt zu treten. In einem langen Beitrag nimmt sich der Geschäftsführer einige Zeit, um über unterschiedliche Aktionen zu sprechen, die den Spielern einen regelmäßigen Einblick in die aktuellen Arbeiten der Entwickler ermöglichen. Das langfristige Ziel sieht vor, dass Spieler häufiger befragt werden und Entwickler offener antworten. Mehr Informationen zu all diesen Dingen werden in den kommenden Wochen aufbereitet.