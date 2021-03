Dauntless müsst ihr jetzt nicht mehr mit anderen Menschen spielen

You're watching Werben

Phoenix Labs hat uns letzte Woche darüber informiert, dass die Dauntless-Spieler ab sofort auch allein spielen können. Die Community des Online-Koop-Spiels habe sich private Jagdgründe laut dem Entwickler Privat unbedingt gewünscht, was eine nachvollziehbare, aber gleichzeitig auch Fragen aufwerfende Erkenntnis ist.

Ihr werdet ab sofort auf allen Plattformen in der Lage sein, das Matchmaking zu deaktivieren, um mit eurer aktiven Gruppe auf Jagd zu gehen. Falls ihr gerade alleine seid, wird euch das Spiel keine neuen Mitglieder zuweisen - sofern ihr das wünscht. Soweit wir wissen, setzt Dauntless auf einen dynamischen Schwierigkeitsgrad, der sich an der Anzahl der Mitspieler orientiert (ist die Gruppe größer, hat der Behemoth mehr Leben). Wer effektiv grinden möchte, wird in Zukunft also nicht mehr zurückgehalten.

Abgesehen davon verraten uns die Patch-Notes, dass Dauntless nun ein besseres Spiel sein soll. Angeblich seien drei von vier Fehlerursachen behoben worden, was vor allem PC- und Switch-Spieler bemerken sollten. Zu den Optimierungen zählt neben verbesserter Ressourcen-Verteilung auch das Beheben von auffälligen Pannen, die auf Fehler in der Spielumgebung zurückgehen.

Bei den sonstigen Anpassungen finden wir Fixes, die die neue Urska-Ausrüstung, sowie Speerangriffe im Allgemeinen ausbalancieren. Die Spieler könnten zwei neue Musikeffekte und verschiedene HUD-Anpassungen bemerken. Außerdem wurden die Gnasher (das sind Bieber mit einem Rückensegel) angepasst, weil diese in der Vergangenheit immer wieder für Probleme sorgten.