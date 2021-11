Dauntless erhält am 2. Dezember Next-Gen-Optimierungen

HQ

Dauntless ist ein Free-to-Play-Titel, der sich ähnlich wie Monster Hunter dem Töten von Kreaturen widmet. Wie bei so vielen anderen Titeln auch erscheint am 2. Dezember ein kostenloses Optimierungs-Update für die Playstation 5- und Xbox Series-Besitzer. Sämtliche Fortschritte, die ihr auf euren vergangenen Konsolen gemacht habt, könnt ihr natürlich mitnehmen. Zusätzlich erhält das Spiel ein Cross-Play-, sowie Cross-Progression-System, die mit sämtlichen Versionen funktionieren sollen.

Was genau hält das Update also bereit? Besitzer einer Next-Gen-Konsole (mittlerweile eher Current-Gen) können Dauntless schon bald in 4K und mit 60 fps spielen. Darin enthalten sind Verbesserungen der Beleuchtung, den Schatten und Texturen. Auf der Xbox Series S läuft das Spiel immerhin in 1440p mit ebenfalls 60 fps. Die Ladezeiten werden deutlich verbessert, bis zu 90 Prozent schneller soll das Spiel auf der neueren Hardware laufen. Zu guter Letzt erhält das Spiel Unterstützung für die dynamisch adaptiven Trigger des DualSense Controllers der Playstation 5.

Im oben eingebetteten Video könnt ihr euch den Next-Gen-Trailer des Spiels anschauen. Habt ihr selbst schonmal in Dauntless hineingeschaut?