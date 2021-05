Dauerhafte Preissenkung von Fuser auf allen Plattformen

You're watching Werben

Harmonix hat mit Fuser ein Musikspiel umgesetzt, das ein gewagtes DJ-Konzept aufgreift. Die Spieler werden zum Festival-Musiker, der in einer mitreißenden Live-Performance vor Publikum Musikstücke von bekannten Künstlern mischt. Das rhythmische Gameplay soll laut unserem Tester Kieran einsteigerfreundlicher sein als es klingt.

Experimentierfreudigkeit ist eine tolle Sache, doch der Titel kostete bislang 60 bis 70 Euro - eine VIP-Edition mit weiteren Vorteilen schlug mit teils über 100 Euro zu Buche. Das dürfte vielen Spielern zu hoch gewesen sein, deshalb senkt Harmonix diese Einstiegshürde nun etwas.

Ab sofort kostet die Basisversion von Fuser 40 Euro, die VIP-Version bleibt doppelt so teuer (80 Euro). Über 100 Songs sollen in der normalen Verkaufsedition bereitstehen (auf der offiziellen Webseite werden allerdings nur 89 Songs angegeben) und es gibt noch deutlich mehr Auswahl unter den kostenpflichtigen DLCs. Über 90 Songs zum Preis von je zwei Euro warten im Online-Store auf euch.

In der neuen Pressemitteilung ist außerdem die Rede von einem geplanten Update, das den Titel "Headliner Spotlight" trägt. Was genau in diesem Rahmen auf die Spieler von Fuser zukommt, ist nicht klar, doch Kendall Boyd, der Marketingchef von Harmonix, lässt es klingen, als wäre das ein virtuelles Konzert: "Mit dem schon bald erscheinenden Headliner-Spotlight-Update, erhält Fuser einen neuen Spielmodus, der die Spieler ins Rampenlicht vor über 250 Freunden und Fans rückt."