Datum zur Witcher-Serie von Netflix steht

Netflix hat heute Nachmittag angekündigt, dass ihre Webserie The Witcher am 20. Dezember erstausgestrahlt wird. Der zweiminütige Trailer veranschaulicht den Ausgangspunkt dieser mittelalterlichen Fantasy-Geschichte. Man-of-Steel-Darsteller Henry Cavill spielt Geralt von Rivia in dieser Produktion von Lauren Schmidt Hissrich. Zum Schauen wird eine aktive Mitgliedschaft des Streaming-Diensts benötigt.

Quelle: Netflix.