Date Everything erreicht eine halbe Million verkaufte Einheiten

Publisher Team17 und Entwickler Sassy Chap Games haben enthüllt, dass die skurrile und seltsame Dating-Sim Date Everything zu einem halben Millionenseller geworden ist. Das Spiel, das vor fast zwei Monaten veröffentlicht wurde, hat sich inzwischen über 500.000 Mal auf PC, Switch, PS5 und Xbox verkauft.

Die Idee von Date Everything ist eigentlich ganz einfach und sehr wörtlich zu nehmen. Das Ziel ist es, dein Zuhause zu erkunden und mit den verschiedenen anthropomorphen Gegenständen zu sprechen und sie zu daten, von denen dieses Spiel weit über 100 Optionen bietet. Ob Waschmaschine, Badewanne oder Haustür - es gibt so viele Möglichkeiten.

Für diejenigen, die Date Everything noch nicht gespielt haben, könnt ihr unsere Rezension des Spiels lesen, um zu sehen, ob es auf eurer Wunschliste stehen sollte.