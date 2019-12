Dating-Sim zu Steins;Gate im PSN gelistet, D-Mail vernichtet Beweise

Die Zeitreise-Visual-Novel Steins;Gate hat viele Leute inspiriert und zahlreiche Ableger hervorgebracht. Der Anime und die meisten Videospiele sind bereits im Westen lokalisiert worden, allerdings fehlt noch einiges - die Dating-Simulation Steins;Gate: Darling of Loving Vows zum Beispiel. Der europäische Playstation-Blog hat am Wochenende eine englische Lokalisierung des Titels für die Playstation 4 gelistet.

Das Game trägt hierzulande den Titel Steins;Gate: My Darling's Embrace und sollte wohl diese Woche auf der PS4 erscheinen. Mittlerweile ist der Eintrag jedoch wieder gelöscht worden, was in den Kommentaren einige lustige Anspielungen auf die Verschleierungsversuche der Bösewichte in Steins;Gate hervorgerufen hat. Ob es sich dabei um ein Versehen handelt, können wir an dieser Stelle nicht ausschließen. Andererseits findet heute um 15:00 Uhr Sonys State-of-Play-Aufzeichnung statt, eine kleine Ankündigung wäre demnach sicherlich zumindest möglich.

Quelle: KiriKiriBasara.