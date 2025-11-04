Daten zeigen, dass Gamer mehr für Remakes als für Remaster ausgeben

HQ

Remakes versus Remaster, was bevorzugst du? Früher war es ziemlich schwierig, den Unterschied zwischen den beiden zu erkennen, aber jetzt sehen wir mehr und mehr, dass etwas, das als Remake bezeichnet wird, tatsächlich versucht, ein Originalspiel durch völlig neu aufgebautes Gameplay, Grafik und andere Elemente an moderne Standards anzupassen. Resident Evil 4 Remake ist ein großartiges Beispiel dafür. Remaster hingegen lassen ein Spiel oft so gut aussehen, wie man es in Erinnerung hat, oft vor allem durch visuelle Optimierungen und einige neue Gameplay-Angebote, die die alte Formel nicht neu definieren, aber vielleicht ein wenig flüssiger machen.

Laut einer neuen Studie von Ampere Analysis (via VGC) ist es ziemlich klar, zu welchem der beiden meisten Gamer sich hingezogen fühlen. Videospiel-Remakes und Remaster, die in den Jahren 2024 und 2025 veröffentlicht wurden, zogen 72,4 Millionen Spieler auf Xbox, PlayStation und Steam an, aber wenn es um die Ausgaben geht, sind sie in der Regel viel höher als bei einem durchschnittlichen Remake.

Von den 42 von Ampere untersuchten Titeln waren die Ausgaben für ein durchschnittliches Remake 2,2-mal höher als die eines durchschnittlichen Remasters. Es gibt einige Ausreißer, wie The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, aber ansonsten scheinen Remakes für die Spieler einfach das bessere Angebot zu sein.

Ob das auch für Entwickler und Publisher gilt, ist ein kleines Rätsel. Ampere stellt fest, dass Remakes teurer sind, mehr Marketing und Zeit erfordern, während Remasters eine schnellere Bearbeitung und niedrigere Kosten haben, aber weniger Engagement bringen. "Publisher, die sich zwischen einem vollständigen Remake und einem Remaster entscheiden, müssen bei der Wahl des Weges zwischen Franchise-Planung, Investitionsrisiko, Alter des Inhalts, Plattformunterstützung und mehr abwägen", sagt Katie Holt, Senior Analyst bei Ampere.