Dating ist nicht wirklich dein Ding? Das ist völlig verständlich, da es ganz schön anstrengend sein kann. Glücklicherweise können Sie sich jetzt von zu Hause aus im skurrilen und verrückten Dating-Simulator Date Everything! verabreden

Alles beginnt damit, dass du vor deiner Haustür ein Paket von einem halb gruseligen Typen erhältst, den du online kennengelernt hast und der unter dem Namen "Aluhut" bekannt ist. In der Packung befindet sich eine "Dateviator"-Brille. Später stellt sich heraus, dass es einen Grund gibt, warum du diese mysteriöse Brille erhalten hast, aber das ist eine etwas andere Geschichte. Diese speziellen Gläser ermöglichen es Ihnen, eine Art alternative Dimension in unserer Welt zu sehen, in der alle Gegenstände in Ihrem Zuhause, wie der Esstisch, die Lampe im Wohnzimmer und Ihr Bett, eine Art personifizierte Version haben.

Ein paar gute Beispiele könnten sein, dass die Haustür Ihres Hauses Front Dorian heißt und eine große Figur vom Typ Türsteher ist, Ihr Mobiltelefon Phoenicia heißt und eine gesprächige Frau ist, während Ihre Toilette ein charismatischer Franzose namens Jean-Loo Pissoir ist und Ihr Bett eine warme, üppige Frau ist, der natürlich Betty heißt.

So wird dein Haus mit Dingen gefüllt, die in Form von verschiedenen Charakteren zum Leben erweckt werden, wenn du diese "Dateviator"-Brille trägst - tatsächlich gibt es genau 100 verschiedene "Dateables" in deinem Haus, die zusammen stundenlange aufgezeichnete Dialoge haben und alle wunderschön gestaltet sind. Auf diese beiden Aspekte werden wir später zurückkommen.

Wie so viele andere auf dieser Welt bist du auf einer ewigen Suche nach Liebe, und du kannst tatsächlich anfangen, mit diesen Charakteren, die um dein Haus herum leben, zu flirten und Beziehungen aufzubauen. Das bedeutet, dass Sie alles verabreden können, von Ihrem eigenen Bett (mit dem Sie natürlich schon einmal im Bett waren), Ihrer Badewanne, Ihrem Wecker, Ihrem Klavier, Ihrem heißen Heizkessel, Ihrem Staubsauger, Ihrer Mikrowelle, den Pappkartons in Ihrem Schrank, Ihrem Sessel, Ihrem Dachboden und... Nun, viele, viele andere Dinge - du kannst sogar deine Albträume datieren.

All diese Personifikationen von Dingen in Ihrem Haus haben eine Geschichte zu erzählen. Du findest unter anderem heraus, dass deine Duschkabine, Johnny Splash, eine Art Elvis-Imitator mit großen Träumen ist, die Lupe Maggie eine Art Detektiv ist, der mysteriöse Vorgänge im Haus untersucht, und die Waschmaschine Washford und der Trockner Drysdale Feinde sind und nicht miteinander sprechen, Was ein bisschen stressig sein kann, wenn sie den ganzen Tag übereinander liegen. Es gibt viele amüsante Geschichten wie diese in Date Everything!

Alle diese Geschichten werden mit vollen Dialogen erzählt, was zu einem Skript von über einer Million Wörtern und 70.000 aufgezeichneten Zeilen führt. Das Beste daran ist, dass die Synchronsprecher einen hervorragenden Job machen. Eine Menge wirklich solider Talente wurden verpflichtet, um die verschiedenen Charaktere zu sprechen, darunter Namen wie Troy Baker, Laura Bailey, Matthew Mercer und Steve Blum, die alle zuvor eine Flut von TV-Serien und Spielen gesprochen haben und zahlreiche Nominierungen und Auszeichnungen erhalten haben. Es ist eine wirklich starke Besetzung von Synchronsprechern, und das kann man deutlich hören.

So weit, so gut – aber jetzt ergeben sich die Herausforderungen. Date Everything! hat guten Humor, eine hervorragende Sprachausgabe, brillante Charaktere - aber leider wird alles relativ schnell langweilig. Die verschiedenen Charaktere und ihre Geschichten sind originell, und ihre Erzählungen werden mit großer Überzeugung vorgetragen, aber nachdem ich mit den ersten 30 Dateables gesprochen hatte, verlor ich einfach das Interesse an ihnen. Sowohl in den Charakteren als auch in ihren Geschichten - und manchmal ertappte ich mich dabei, wie ich mir wünschte, dass das Gespräch bald enden würde. Das ist kein gutes Zeichen in einem Spiel dieser Art.

Ich hatte das Gefühl, dass mir etwas mehr fehlte, als nur durch das Haus zu laufen, einer Geschichte nach der anderen zuzuhören und gelegentlich verschiedene Aufgaben für die verschiedenen Charaktere zu lösen, was in der Regel bedeutete, mit noch mehr Charakteren an anderer Stelle im Haus zu sprechen. Man muss schon sehr an guten Anekdoten und Geschichten interessiert sein, wenn man sich mehrere Stunden lang unterhalten lassen will, indem man herumläuft und mit 100 verschiedenen NPCs spricht, ohne dass etwas anderes passiert. Und genau da war ich etwas herausgefordert.

Date Everything! sieht toll aus und hört sich gut an. Wir haben bereits die hervorragenden Synchronsprecher erwähnt, aber auch das Charakterdesign ist hervorragend. Die 100 verschiedenen "Dateables" des Spiels werden durch wunderschöne Illustrationen präsentiert, und ihre Kleidung und ihr Design sind sehr kreativ. Zum Beispiel ist der Barschrank Beverly mit Biergläsern an den Armen ausgestattet und hat Schnapsgläser als Armbänder, und die Toilette Jean-Loo Pissoir hat einen Toilettensitz um den Hals und einen Kolben auf dem Kopf. Das Spiel soll mehr als 11.000 handgezeichnete Bilder enthalten, so dass einige Illustratoren hier sehr beschäftigt waren.

Eigentlich wollte ich Date Everything! mögen, weil ich ein Fan von Spielen bin, die etwas Neues und ein wenig anderes ausprobieren. Leider ist Sassy Chap Games hier nicht gelungen, denn die guten Geschichten werden von Langeweile überschattet, wenn man von einem Raum in den anderen geht, nur um mit einer anderen Figur in seinem Haus zu sprechen. Man muss mehr als gewöhnlich Kurzgeschichten und skurrile Charaktere mögen, um sich für längere Zeit für Date Everything! zu interessieren. Das Einzige, was mich am Ende am Ende angetrieben hat (abgesehen davon, dass ich das Spiel rezensieren musste), war das Gefühl, dass "da mehr drin sein muss - ich muss etwas übersehen haben". Aber es gab nie mehr.