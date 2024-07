Date Alles wird im ersten romantischen Trailer gezeigt

HQ

Bist du es leid, wie quadratisch und routinemäßig das Dating-Leben ist, und träumst du davon, eine Beziehung zu deiner Toilette, deinem Rauchmelder oder vielleicht dem Waschbecken in der Küche zu haben?

Bald wird es möglich sein, zumindest im neuen Spiel von Team17, mit dem man die meisten Dinge in seinem Zuhause verabreden kann. Verrückt!

Ein Veröffentlichungsdatum für Date Everything wurde noch nicht bekannt gegeben, aber das Spiel wird auf Switch, PS5, Steam und Xbox Series veröffentlicht.

Ist das etwas, worauf du dich freust, und was in deinem Zuhause würdest du am liebsten daten?