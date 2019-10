Data Pack 2.0 in eFootball PES 2020 gekickt

Konami kündigte diese Woche eine Vereinbarung zur Lizenzierung der Serie BKT - der zweiten, italienischen Liga, für eFootball PES 2020 an. Alle Teams der Serie BKT werden...

Wir starten eigenen MyClub in eFootball PES 2020

am 11. September 2019 um 17:31 NEWS. Von Stefan Briesenick

In der Welt von Pro Evolution Soccer ist MyClub das Pendant zum Ultimate Team in FIFA. Man bekommt eine Auswahl an Spielern, bildet aus ihnen ein Team und spielt damit...