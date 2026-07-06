Dass Sony physische Medien aufgibt, macht Hideo Kojima sowohl "traurig" als auch "ängstlich"

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Wie wir bereits berichtet haben, ist die Gaming-Legende Hideo Kojima alles andere als zufrieden mit Sonys Entscheidung, physische Spiele schrittweise einzustellen, und am Wochenende nutzte er erneut die Gelegenheit, Sony zu provozieren.

Während Il Cinema in Piazza (danke, Genki) erklärte er, wie Entwicklungen in der Branche, zusammen mit Politik und Weltereignissen, dazu führen könnten, dass man keine Videospiele mehr spielen kann:

"Es gibt Firmen, die diese Server besitzen und dir erlauben, den Wasserhahn gegen eine monatliche Gebühr zu 'drehen'. Bei Nationen, Politik und verschiedenen Denkweisen muss man jedoch natürlich die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass bei einer Veränderung die darin enthaltenen Daten nicht mehr verbreitet werden. Und wenn das passiert, kannst du die Filme und Spiele, die du magst, nicht ansehen oder spielen.

Das ist es, was beängstigend ist."

Kojima erwähnt außerdem, dass er mit physischen Spielen aufgewachsen ist und dass ihn die jüngsten Entwicklungen traurig machen, und dass er in letzter Zeit mehr physische Medien kauft:

"Ich bin mit physischen Medien aufgewachsen, deshalb finde ich das wirklich traurig. Zurzeit kaufe ich viele Blu-rays, wie verschiedene Filme und auch CDs."

Hat Kojima recht? Gibt es Probleme mit einer komplett digitalen Zukunft?