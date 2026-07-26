Dass Adam Driver Marvel-Rollen ablehnt, ist eine MCU-Tradition, sagt Kevin Feige

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Auch wenn das MCU nicht mehr in seiner Blütezeit ist, kann Marvel-Geld immer noch viele A-Promis-Schauspieler anziehen, um Superhelden, Superschurken und jeden dazwischen zu spielen. Pedro Pascal als Richard Reed zum Beispiel. Aber es gibt einen Schauspieler, der dem MCU immer wieder entzieht, obwohl sein Hauptmann Kevin Feige zugab, Marvel würde gerne mit ihm arbeiten.

Dieser Schauspieler ist Adam Driver. In einem kürzlichen Interview mit Josh Horowitz von Happy Sad Confused wurde Feige darauf angesprochen, warum Ryan Gosling und Cynthia Erivo noch nicht zum MCU gestoßen sind, da sie öffentlich gesagt haben, dass sie Ghost Rider bzw. Storm spielen möchten. "Man weiß nie, was die Zukunft bringt," sagte Feige, bevor er beide Schauspieler lobte und dann nach Adam Drivers möglicher Beteiligung am MCU gefragt wurde.

"Es ist kein Geheimnis, dass wir gerne mit ihm arbeiten würden, aber es ist Tradition, mit ihm zu zoomen und dann besteht er," Feige erklärte und sagte, dass Driver schon mehrfach von Marvel angesprochen wurde, aber nie etwas gefunden habe, das ihn genug begeistert, um etwas Spandex anzuziehen.

Es gibt keine Kontroverse zwischen Driver und dem MCU, denn wie Feige sagt, ist es immer ein sehr herzliches Gespräch, wobei der Star Wars- und Girls-Star oft im Moment sagt, dass er eine bestimmte Figur ablehnen wird. Vielleicht wird eines Tages endlich eine Gelegenheit für Driver entstehen, um sein MCU-Debüt zu geben.