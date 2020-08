Dashboard der Xbox Series X ist laut Microsoft eine neue Erfahrung

Bereits heute genießen ausgewählte Mitglieder von Xbox Insider, einem Beta-Programm für kommende Software-Updates, einen viel schnelleren und übersichtlicheren Xbox Store. Das hat den Leuten ein paar Ideen gegeben, welche Nutzererfahrung die Xbox Series X uns Ende des Jahres anbieten wird. Jetzt dürfen wir neben den schriftlichen Eindrücken erstmals auch einen Blick auf die bevorstehenden Änderungen werfen.

Microsoft hat in einem Artikel erläutert, dass die Benutzererfahrung auf Xbox One, Xbox Series X, PC und in mobilen Anwendungen besser und schneller werde, sobald die neuen Konsolen im November eingeführt werden. In Bezug auf die Geschwindigkeit rühmt sich der Publisher damit, dass bereits der Startbildschirm nach Systemstart in der Hälfte der Zeit geladen werde. Kehren wir aus dem Spiel auf das Dashbord zurück, sei eine Verbesserung von 30 Prozent festzustellen. Besonders schön ist die Funktion zur schnellen Wiederaufnahme, mit der wir mehrere Spiele pausieren und schnell wieder weiterführen können, wenn wir das wünschen.

Natürlich erfordern so große Verbesserungen einige Änderungen und das bedeutet, dass es auch eine neue mobile Anwendung geben wird. Dadurch erhalten wir zum Beispiel Zugriff auf Videoclips und Screenshots, die beim Spielen aufgenommen werden, um die Inhalte problemlos mit anderen zu teilen. Außerdem werden jetzt alle Partys, Nachrichten und dergleichen an einer zentralen Stelle gesammelt - ihr müsst also nicht mehr zwischen den Plattformen jonglieren. All das soll zum Verkaufsstart der Xbox Series X im November fertiggestellt sein. Wir erwarten in den kommenden Monaten detailliertere Informationen.