Das Zenbook S 13 OLED von ASUS wird das kleinste und kompakteste Notebook aller Zeiten sein

ASUS hat den nächsten Zenbook-Laptop vorgestellt, der sich seinen Reihen anschließt, und dieser ist ein ziemlich einzigartiges Gerät. Das als Zenbook S 13 OLED bekannte Notebook gilt als das schlankste und kompakteste Notebook von ASUS aller Zeiten und wurde auch unter Berücksichtigung nachhaltiger Praktiken und Materialien entwickelt.

Der Laptop wird von einer Intel i7-CPU der 13. Generation zusammen mit Intel Iris Xe-Grafik angetrieben, zusätzlich zu 32 GB LPDDR5-RAM mit einer Taktrate von 5200 MHz. Der Laptop unterstützt außerdem eine PCIe 4.0x4 SSD mit bis zu 1 TB, die mit einer Lesegeschwindigkeit von 6500 MB/s arbeitet. All dies sollte bedeuten, dass der Laptop eine Leistungssteigerung von 20% gegenüber früheren Zenbook-Modellen aufweist.

Was die tatsächliche Größe und Abmessungen betrifft, so wird das Zenbook S 13 OLED unglaubliche 1 cm dick sein und nur ein einziges Kilogramm wiegen, was es ideal zum Mitnehmen macht. Das Gehäuse wird aus einer Magnesium-Aluminium-Legierung bestehen, die militärisch getestet wurde, und der Laptop besteht zu 100 % aus recycelten Materialien. Es wird auch eine Plasma Ceramic Aluminium-Abdeckung aufweisen, die darauf abzielt, es wasserabweisend und umweltfreundlich zu machen und gleichzeitig ein einzigartiges Aussehen zu haben.

Das Display für den Laptop wird ein 13-Zoll-OLED-Panel sein, das an einer dünnen Lünette angebracht ist. Das Panel wird mit einer Auflösung von 2880 x 1800p getaktet und verfügt über ein Seitenverhältnis von 16:10, einen 100 % DCI-P3-Farbraum und eine Helligkeit von 550 Spitzengrößen, was bedeutet, dass es ein ziemlich lebendiges Display sein sollte.

Ansonsten wird uns gesagt, dass der Laptop über einen 63-Wh-Akku verfügt, der mit einer Ladung etwa 14 Stunden halten soll. Es wird auch in der Lage sein, die Kapazität in 30 Minuten auf 50% aufzuladen. ASUS teilte auch mit, dass der Laptop über eine Kühllösung mit zwei Lüftern, Dolby Atmos-unterstützte Lautsprechersysteme, die zusammen mit Harman Kardon entwickelt wurden, Wi-Fi 6E-Konnektivität sowie einige verschiedene Anschlüsse verfügen wird, darunter HDMI 2.1, zwei Thunderbolt 4 USBs, ein USB 3.2 Gen A und eine Audiobuchse.

Wann das Zenbook S 13 OLED auf den Markt kommt, wurde bisher weder mitgeteilt noch der Preis des Laptops.