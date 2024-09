Das Zeitsprung-Level in Dishonored 2 wurde von einem großartigen Bioshock 2-Moment inspiriert

HQ

Dishonored 2 ist voller großartiger Levels, aber vielleicht hat keines die Design-Muskeln von Arkane spielen lassen wie A Crack in the Slab, wo du zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart reisen kannst, um deine Ziele zu erreichen.

Im Gespräch mit PCGamer (danke, GamesRadar) verriet Designer Thomas Boucher, dass die Inspiration für A Crack in the Slab ausgerechnet von einem bestimmten Moment in Bioshock 2 kam. "In BioShock 2 gibt es ein Level, in dem man zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart reisen kann. Bei A Crack in the Slab wollten wir diese Idee noch ein wenig vorantreiben und es dieses Mal als Gameplay-Tool verwenden. Wir haben uns gefragt, was wir den Spielern mit dieser Mechanik bieten können, die andere Spiele noch nie versucht haben."

Bioshock 2 erlaubt es dir nicht, direkt zwischen Vergangenheit und Gegenwart zu wechseln, etwas, das A Crack in the Slab erlaubt. In dem Level spielst du tatsächlich zwei separate Karten gleichzeitig und kannst nahtlos zwischen ihnen hin- und herspringen, wodurch die Illusion entsteht, am selben Ort zu sein, nur zu einer anderen Zeit.