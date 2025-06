Das Xenoblade Studio war an der Entwicklung von Mario Kart World beteiligt

HQ

Es ist schon einige Stunden her, dass Mario Kart World endlich veröffentlicht wurde und hat seine Reise begonnen, um hoffentlich den gleichen durchschlagenden Erfolg wie sein Vorgänger zu werden. Wir waren wirklich beeindruckt von dem Spiel und Sie können unseren Testbericht unter diesem Link lesen.

Also hat Nintendo es wieder getan. Aber nicht allein. Nun stellt sich heraus, dass sie tatsächlich Hilfe hatten. Der Nintendo-eigene Entwickler Monolith Soft, am bekanntesten für die Xenoblade -Serie, gab über die sozialen Medien (danke Gamespot) bekannt, dass er zur Entwicklung beigetragen hat und schreibt, übersetzt von Bing:

"Mario Kart World, für das Monolith Soft die teilweise Auftragsentwicklung der Umgebungen, Strecken und des Charakterdesigns übernommen hat, wurde von Nintendo veröffentlicht."

Monolith Soft hat viel Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Nintendo und war bereits an The Legend of Zelda: Breath of the Wild und The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom beteiligt. Wir wissen auch, dass sowohl 1-Up Studio als auch Bandai Namco in die Entwicklung dieses riesigen Projekts einbezogen wurden, das angeblich bereits 2017 begonnen hat.