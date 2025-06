Das Xbox-Juni-Update wurde jetzt veröffentlicht

HQ

Wenn Sie Ihre Xbox das nächste Mal zum Spielen starten, müssen Sie möglicherweise zuerst die Konsole aktualisieren, es sei denn, Sie haben sie so eingestellt, dass dies automatisch geschieht. Das Juni-Update wurde veröffentlicht und bringt wie erwartet neue Funktionen:

Copilot for Gaming (Beta) – Frühe Vorschauversion für Mobilgeräte

Copilot ist der Name der KI von Microsoft, die heute die meisten Dinge kann, von der Retusche von Fotos über Übersetzungen, Textzusammenfassungen, Computerunterstützung bis hin zur Bildgenerierung. Jetzt lernen Sie auch, wie Sie schnell loslegen können, Tipps, Coaching und Lösungen für Videospiele erhalten. Derzeit ist es nur als Beta über die Xbox-App für Android und iOS verfügbar, aber es wird später in diesem Jahr auch für das tragbare Xbox Ally-Gerät verfügbar sein.

PC-Gaming-Updates - Aggregierte Spielebibliothek

Eine praktische Funktion, von der wir wissen, dass viele PC-Enthusiasten sie vermisst haben. Auf diese Weise ist es möglich, Spiele von Xbox, Game Pass, Battle.net, Epic Games Store, Steam und weiteren Plattformen an einem Ort zu sammeln. Diese Funktion wurde nun auch für Xbox Ally bestätigt.

Publisher-Kanal

Erleichtert das Sortieren von Game Pass-Titeln für den PC, indem Sie bestimmte Spiele und Charaktere von verschiedenen Herausgebern filtern können. Die Idee ist, das Entdecken neuer Titel zu erleichtern.

Zuletzt verwendete Anpassungen für Xbox

Jetzt haben Sie mehr Optionen zum Einrichten der Menüs der Konsole, in denen Sie Apps ausblenden können, die Sie nicht sehen möchten, Favoriten anheften und die Anzahl der angezeigten Kacheln anpassen können.

In-Game-Vorteile für Free-to-Play-Spiele

Abonnenten von Game Pass Ultimate und PC Game Pass können jetzt sogenannte Vergünstigungen (oft Dinge wie Skins, Währung und exklusive DLCs) einfacher ansehen und beanspruchen.

Spiele-Hubs

Alle Spiele haben jetzt eine spezielle Hub-Seite mit allen Informationen, die Sie möglicherweise benötigen könnten, "einschließlich Spielerstatistiken, Erfolge, Freunde, die gerade spielen, kürzliche Captures, verfügbare Add-ons, Events und mehr".

Xbox Cloud Gaming – Verbesserungen bei Spielständen

Erleichtert die Synchronisierung von Speicherdateien, die Sie aus dem einen oder anderen Grund nicht in die Cloud hochgeladen haben. Auf diese Weise können Sie mit Ihrer neuesten Speicherdatei fortfahren. Eine großartige Funktion für diejenigen, die oft zwischen Geräten wechseln oder manchmal offline spielen.

Weitere Informationen zu all dem finden Sie auf Xbox Wire.