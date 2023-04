Das Xbox Design Lab wurde mit noch mehr Anpassungsmöglichkeiten verbessert

HQ

Letztes Jahr kündigte Microsoft an, dass Xbox Elite Series 2 endlich zum Xbox Design Lab hinzugefügt wurde, was es ermöglichte, Ihren Controller in buchstäblich Milliarden von Kombinationen zu erhalten. Jetzt haben sie über Xbox Wire angekündigt, dass diese Funktion weiter verbessert wurde:

"Sie haben jetzt die Wahl zwischen 16 Hauptfarben für Ihr Ober- und Rückgehäuse, 12 Farben für die ABXY-Tasten, 17 verschiedenen Akzentfarben für die Paddles und das Steuerkreuz und 25 Akzentfarben für den Rest des Controllers. Mit leuchtenden Farbtönen wie Granatrot, Gletscherblau und Tiefrosa bis hin zu einer Stealt-Option wie den neuen ABXY-Tasten mit Verdunklung gibt es buchstäblich Milliarden von Möglichkeiten, unseren fortschrittlichsten Controller zu personalisieren."

Sie können sogar "die Farbe der Thumbstick-Ringe und der Basis für einen subtilen Farbtupfer" anpassen. Gehen Sie zu diesem Link, um das Customizing-Tool auszuprobieren und sich vielleicht etwas Gutes zu gönnen. Schließlich sind es nur noch acht Monate und dreizehn Tage bis zum Weihnachtstag, also...