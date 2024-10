Das wunderschöne Fantasy-Strategiespiel Songs of Silence erscheint am 13. November in voller Länge

Songs of Silence beendet den Early Access auf Steam. Das Grand-Strategy-Spiel kombiniert Armee- und Königreichsmanagement und ermöglicht es dir, ein Fantasy-Land deiner Träume mit einem Kunststil aufzubauen, der sehr an The Banner Saga erinnert.

Wie du im Trailer unten sehen kannst, verwendet Songs of Silence auch Karten in seinem Kampfsystem, aber du musst dir keine Gedanken über den Deckbau machen, während du dich auch um die Eroberung von Königreichen kümmerst. Stattdessen bekommst du diese Karten einfach, während du deine Helden entwickelst, was zu einigen mächtigen Effekten während der Kampfsequenz führt.

Songs of Silence erscheint ebenfalls am 13. November auf Konsolen. Es wird für PlayStation 5 und Xbox Series X/S erhältlich sein. Es gibt noch kein Wort über eine Switch-Veröffentlichung, aber wenn Sie einen Blick auf das Spiel werfen, werden Sie wahrscheinlich sehen, warum es schwierig sein könnte, es auf einen weniger leistungsstarken Handheld zu bekommen.