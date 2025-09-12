Das Wörterbuch verklagt Perplexity AI wegen falscher Verwendung der Definition von "Urheberrecht"

HQ

In einem der bizarrsten Ereignisse des Jahres, Encyclopedia Britannica und Merriam-Webster, hat der Verlagsriese hinter dem Wörterbuch und einer der ältesten kontinuierlich arbeitenden Verlage beschlossen, dass es an der Zeit ist, sich mit künstlicher Intelligenz auseinanderzusetzen.

Laut Reuters hat der Verlag eine Klage gegen Perplexity AI mit der Begründung eingereicht, dass die Technologie gegen die Definition von "Urheberrecht" verstoßen hat, die sie in ihren eigenen Wörterbüchern verwendet, und weil die Art und Weise, wie die KI den Begriff verwendet, tatsächlich missbraucht wird. Ja, eine ziemlich aufgeladene Situation.

In der Klage wird behauptet, dass Perplexity "ihr Material unrechtmäßig kopiert und ihre Einnahmen verringert haben, indem sie ihren Webverkehr auf ihre KI-generierten Zusammenfassungen umgeleitet haben", was Perplexity noch nicht kommentiert hat.

Die Klage zielt darauf ab, nicht näher spezifizierten finanziellen Schadenersatz und eine dauerhafte Anordnung zu erwirken, die Perplexity daran hindert, auch in Zukunft Inhalte von Encyclopedia Britannica und Merriam-Webster zu missbrauchen.

Dies ist nur die jüngste Entwicklung von KI-Unternehmen, die für die Art und Weise, wie sie Inhalte sammeln und verwenden, in der Kritik stehen, sei es in Form von unrechtmäßigen Trainingssystemen oder der Verwendung von Inhalten ohne die Erlaubnis des Eigentümers.